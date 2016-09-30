Сбывавшую "синтетику" через Интернет.

В Новоуральский горсуд передано уголовное дело в отношении пятерых участников ОПГ, обвиняемых в сбыте "синтетики" через Интернет. На скамье подсудимых - Дмитрий и Денис Каргины, Алексей Соловьев, Илья Ганиев и Александр Незнанов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемые орудовали с января 2013 по апрель 2016 года на территории Новоуральска. В программе обмена мгновенными сообщениями они создали интернет-магазин, где разместили информацию о наркотиках. Между собой члены группы вели электронную переписку, используя вымышленные имена.

Клиенты переводили деньги за наркотики с помощью электронных платежных систем, которые были оформлены на посторонних людей.

Всего правоохранители изъяли 750 граммов "синтетики". Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.