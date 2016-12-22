21-летний югорчанин сел на 10 лет за изнасилование двух женщин25 января в 19:51
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Под угрозой убийства.
Урайский горсуд признал 21-летнего местного жителя виновным в изнасиловании двух женщин под угрозой убийства. Он проведет 10 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.
Преступление было совершено утром 19 ноября 2016 года в микрорайоне Западный. Мужчина напал на 49-летнюю женщину, затащил в лес рядом со школой и, угрожая убийством, изнасиловал. После этого он скрылся, прихватив ее мобильник и кошелек.
Злоумышленника вычислили и задержали. В ходе расследования выяснилось, что он причастен к еще одному изнасилованию - совершенному в ноябре 2015 года.
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