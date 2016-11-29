Его преступления множатся.

Обвиняемый в похищении девочки в Оренбурге признался в совершении нового преступления в отношении детей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СКР, в 2013 году мужчина убил 7-летнего мальчика в Краснокамске. Ребенок ушел после уроков с одноклассниками, но домой не вернулся. Мужчина рассказал об обстоятельствах преступления, а также показал место, куда спрятал тело - на земельном участке рядом с дачным домом родителей ребенка.

Ранее мужчина признался в том, что в 2011 году надругался в Краснокамске над двумя мальчиками. Его ДНК совпал с генотипом лица, совершившим преступление.

Как сообщалось ранее, 17 января 2017 года 29-летний житель Краснокамска похитил девочку и вывез ее в район городской свалки Оренбурга. Там он несколько часов поил ребенка спиртным и бил, затем попытался изнасиловать, но волонтеры и полицейские подоспели вовремя.

Также выяснилось, что за несколько минут до того, как мужчина напал на юную оренбурженку, он пытался увезти еще двух девочек. Им удалось отбиться от киднеппера.

Новости по теме:

Оренбургская школьница "раскрыла" тайны пермяка-киднеппера

Пермяк напоил и едва не изнасиловал похищенную школьницу