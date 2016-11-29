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Пермяк-киднеппер признался в убийстве ребенкаСегодня в 08:06

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Его преступления множатся.

Обвиняемый в похищении девочки в Оренбурге признался в совершении нового преступления в отношении детей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СКР, в 2013 году мужчина убил 7-летнего мальчика в Краснокамске. Ребенок ушел после уроков с одноклассниками, но домой не вернулся. Мужчина рассказал об обстоятельствах преступления, а также показал место, куда спрятал тело - на земельном участке рядом с дачным домом родителей ребенка.

Ранее мужчина признался в том, что в 2011 году надругался в Краснокамске над двумя мальчиками. Его ДНК совпал с генотипом лица, совершившим преступление.

Как сообщалось ранее, 17 января 2017 года 29-летний житель Краснокамска похитил девочку и вывез ее в район городской свалки Оренбурга. Там он несколько часов поил ребенка спиртным и бил, затем попытался изнасиловать, но волонтеры и полицейские подоспели вовремя.

Также выяснилось, что за несколько минут до того, как мужчина напал на юную оренбурженку, он пытался увезти еще двух девочек. Им удалось отбиться от киднеппера.

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