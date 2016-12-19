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В Чайковском многодетную мать осудили за голодных детейСегодня в 09:35

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Которых она еще и оставляла на морозе.

Жительнице Чайковского дали 4 года условно за то, что она жестоко обращалась со своими четырьмя детьми в возрасте от 1 до 12 лет. Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженным с жестоким обращением (ст.156 УК РФ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевой прокуратуры, многодетная мать морила детей голодом, не обеспечивала их предметами первой необходимости и одеждой, а также оставляла на улице одних в мороз. Кроме того, женщина вела асоциальный образ жизни, нигде не работала, курила, пила алкоголь и ругалась матом в присутствии несовершеннолетних.

На время расследования уголовного дела дети были изъяты из семьи. Сейчас их вернули матери - осужденная устроилась на работу и прошла лечение от алкоголизма.

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