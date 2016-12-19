В Чайковском многодетную мать осудили за голодных детейСегодня в 09:35
- Текст
Которых она еще и оставляла на морозе.
Жительнице Чайковского дали 4 года условно за то, что она жестоко обращалась со своими четырьмя детьми в возрасте от 1 до 12 лет. Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженным с жестоким обращением (ст.156 УК РФ).
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевой прокуратуры, многодетная мать морила детей голодом, не обеспечивала их предметами первой необходимости и одеждой, а также оставляла на улице одних в мороз. Кроме того, женщина вела асоциальный образ жизни, нигде не работала, курила, пила алкоголь и ругалась матом в присутствии несовершеннолетних.
На время расследования уголовного дела дети были изъяты из семьи. Сейчас их вернули матери - осужденная устроилась на работу и прошла лечение от алкоголизма.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 13:40
Потоп на неделю оставил екатеринбуржцев без лифтов
На Химмаше.Сегодня в 13:22
Чистые допинг-пробы не спасли лыжника Легкова
От дисквалификации.Сегодня в 13:14
На югорской трассе в ДТП пострадали 6 человек
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 13:11
За опасными отходами проследит ГЛОНАСС
По требованию президента.Сегодня в 13:07
Новиков нашел повод не расплачиваться с пайщиками
После ареста земли.Сегодня в 12:56
Сибирские ученые "запрограммировали" распад личности
Чтобы спасти человечество от недуга.Сегодня в 12:48
Челябинке грозит срок за видео измены мужа
Которое она выложила в Сеть.Сегодня в 12:44
В Камышлове ВАЗ сбил 4-летнюю девочку
Которая шла в детсад.Сегодня в 12:40
В Перми девочек выставили из электрички на мороз
Им не хватило денег на билет.Сегодня в 12:34
Американские миллионеры готовятся к восстанию машин
Строят бункеры и закупают оружие.Сегодня в 12:30
В Екатеринбурге на пруду возник "призрак" Краснознаменной группы
В четвертую годовщину сноса.Сегодня в 12:23
Югорчан отговаривают пить крещенскую воду
В ней нашли бактерии и железо.Сегодня в 12:22
Экс-судья из Асбеста сбежал от следствия за границу
Его обвиняют в 6-миллионной взятке.Сегодня в 12:19
На Югре висит больше половины зарплатных долгов в УрФО
Следом идет Южный Урал.Сегодня в 12:14
Чету пермяков посадили на 35 лет за изнасилование дочери
Перед камерами.
-
16 января в 19:49
За погибших в югорском ДТП детей накажут чиновников и полицейских
Надзорное ведомство завершило проверку.19 декабря 2016 в 08:34
При пожаре в Радужном пострадала семья с двумя детьми
Огонь вспыхнул ночью на Лесной.16 декабря 2016 в 14:41
Свердловская прокуратура вмешалась в детскую ссору из-за кори
Между родителями и санврачами.08 декабря 2016 в 12:00
Просроченные детские каши в больнице Прикамья грозят 6 годами колонии
Возбуждено уголовное дело.02 декабря 2016 в 17:37
В Прикамье больницы продолжают кормить детей просрочкой
"Пахнет" уголовным делом.23 ноября 2016 в 15:30
В Югре воспитатель била детсадовцев тапком
И закрывала в туалете.09 ноября 2016 в 17:33
Дети-инвалиды в Североуральске остались без меднаблюдения
По воле матери.03 ноября 2016 в 14:05
В ЯНАО многодетную мать будут судить за убийство
Она вонзила нож в сердце собутыльника.17 октября 2016 в 15:58
В Кудымкаре зарезали мать 5 детей
На глазах у малышей.15 сентября 2016 в 15:07
ЧП в Кировграде случилось из-за самовольного подключения к газу
Хотя есть вопросы и к УК.
Главные новости
- Сегодня в 13:07Новиков нашел повод не расплачиваться с пайщиками
- Сегодня в 12:22Экс-судья из Асбеста сбежал от следствия за границу
- Сегодня в 12:14Чету пермяков посадили на 35 лет за изнасилование дочери
- Сегодня в 11:40Самолет застрял в Екатеринбурге из-за примерзшей двери
- Сегодня в 11:22В Шадринске заживо сгорела семья из четырех человек
Аналитика
Голодные игры за квадратные метры
Фантазии и реальность Нефтеюганска.
Манифест Куйвашева
С претензией на пятилетку.
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.