Второй за неделю.

Вечером 25 января 2017 года в Екатеринбурге двое неизвестных напали на салон сотовой связи "Евросеть" на Баумана, 56.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, в 21.10 в дежурную часть поступило сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в магазин. Угрожая пистолетом, они разбили витрины монтировкой и похитили более 10 сотовых телефонов. Ущерб устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). Злоумышленников разыскивают. На причастность к совершению преступления проверяются ранее судимые лица.

Следует отметить, что грабители зачастили в салоны сотовой связи "Евросеть". 22 января в Екатеринбурге был ограблен магазин, расположенный на перекрестке улиц Малышева и Комсомольская.

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