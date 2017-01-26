Которое она выложила в Сеть.

Жительница Челябинска попала под уголовное преследование, разместив в Сети видео измены ее мужа.

Женщина нашла запись в телефоне супруга и в отместку выложила ее в открытый доступ в Интернет. Видео нашла любовница мужчины и заявила в полицию, рассказал "Уралинформбюро" старший следователь следственного отдела по Калининскому району Челябинска Андрей Марченков.

Решается вопрос о предъявлении челябинке обвинения. По ч.1 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) ей грозит до 2 лет лишения свободы.