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Челябинке грозит срок за видео измены мужаСегодня в 12:48

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Которое она выложила в Сеть.

Жительница Челябинска попала под уголовное преследование, разместив в Сети видео измены ее мужа.

Женщина нашла запись в телефоне супруга и в отместку выложила ее в открытый доступ в Интернет. Видео нашла любовница мужчины и заявила в полицию, рассказал "Уралинформбюро" старший следователь следственного отдела по Калининскому району Челябинска Андрей Марченков.

Решается вопрос о предъявлении челябинке обвинения. По ч.1 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) ей грозит до 2 лет лишения свободы.

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