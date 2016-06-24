Перед камерами.

В Краснодарском крае вынесен приговор чете из Пермского края. 47-летний Дмитрий Дубровский и его 34-летняя супруга Елена признаны виновными в изнасиловании дочери Елены.

По версии следствия, осенью 2012 года в Прикамье мужчина, накачавшись наркотиками, ввел маленькой дочери супруги психоактивное вещество и надругался над ней. Мать в это время держала ребенка. Насилие над девочкой продолжалось два года, за это время семья переехала в Адыгею, а затем на Кубань, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Краснодарскому краю.

В ходе следствия выяснилось, что Дубровские вели фото- и видеосъемку издевательств над ребенком.

Дмитрий Дубровский осужден на 19 лет колонии особого режима и два года ограничения свободы. Его жена получила 16 лет колонии общего режима и полтора года ограничения свободы. Кроме того супруги лишены права работать в дошкольных и школьных образовательных учреждениях на 10 и 8 лет соответственно.