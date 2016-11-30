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Экс-судья из Асбеста сбежал от следствия за границуСегодня в 12:22

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Его обвиняют в 6-миллионной взятке.

Бывший судья Асбестовского горсуда Максим Виноградов, обвиняемый в получении 6-миллионной взятки, объявлен в розыск, сообщили "Уралинформбюро" в Следственном комитете России.

Из-за особого правового статуса Виноградова решение о возбуждении дела затянулось - необходимо было получить согласие коллегии судей Свердловской области. За это время он успел скрыться за границей. Обвинение ему было предъявлено заочно.

В 2016 году Виноградов рассматривал дело в отношении нотариуса, которой инкриминировалось 18 эпизодов мошенничества с недвижимостью. По версии следствия, он вступил в сговор с помощником председателя суда Константином Захаровым и местным предпринимателем Виктором Зубовым. Троица потребовала с женщины 6 миллионов рублей за оправдательный приговор.

В ноябре прошлого года в отношении всех троих были возбуждены уголовные дела.

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