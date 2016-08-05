Бросив труп в логу.

В Троицком районе браконьер подстрелил самку лося и отпилил ей конечности.

Семья сохатых двигалась вдоль лога реки Уй по территории охотничьего угодья "Белоключевское", когда на них вышел человек с ружьем. Он убил лосиху и, отделив только ноги, бросил остальную тушу, цитирует егеря агентство "Доступ".

Министерству по радиационной и экологической безопасности Челябинской области причинен материальный ущерб в 200 тысяч рублей. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело (п.а ч.1 ст.258 УК РФ), передает "Уралинформбюро".