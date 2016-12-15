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В Салехарде соцработница украла у пенсионерки 360 тысячСегодня в 16:21

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И получила условный срок.

Салехардский горсуд вынес приговор бывшей сотруднице "Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов". 47-летнюю Субию Ганцову признали виновной в краже денег у пенсионерки. Женщина получила один год условно с испытательным сроком 2 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Соцработница помогала 72-летней женщине по хозяйству. В январе 2016 года Ганцова узнала, что у пенсионерки есть на банковском счете крупная денежная сумма. Тогда злоумышленница, ссылаясь на болезнь пожилой женщины, оформила доверенность, по которой ей выдали банковскую карту подопечной. Соцработница перевела себе более 360 тысяч рублей.

Пропажу средств пенсионерка обнаружила в сентябре, когда решила проверить накопления.

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