×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дело по "Гринфлайту" возбудили без бухгалтерских проверокСегодня в 16:48

  • Текст

Чтобы защитить права дольщиков.

Расследование уголовного дела относительно пропажи средств дольщиков со счетов компании "Гринфлайт" не помешает застройщику сдавать дома ЖК "Академ Riverside" в эксплуатацию. Об этом 26 января сообщил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев, передает "Уралинформбюро".

"Мы тщательно следим, чтобы следствие не мешало действиям застройщика по выполнению обязательств перед дольщиками", - подчеркнул он.

По словам главного полицейского Южного Урала, процедура расследования дела "Гринфлайта" отличается от работы по аналогичным ситуациям: "Как правило, подобные дела возбуждаются после длительных проверок, бухгалтерских ревизий. Лишь после этого следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела. Ситуация с "Гринфлайтом" с точностью до наоборот – для защиты прав дольщиков сначала было принято решение о возбуждении дела".

Следователи взялись за "Гринфлайт" в июле 2016 года. Поводом стала прокурорская проверка, выявившая пропажу 6 миллиардов рублей со счетов компании. К настоящему времени сумма ущерба возросла до 11 миллиардов. Обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, предъявлено бывшему гендиректору "Гринфлайта" Сергею Мануйлову.

Ранее по теме:
Ущерб от мошенничества в "Гринфлайте" возрос до 11 миллиардов

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Подросткам читать внимательно!

Голодные игры за квадратные метры

Голодные игры за квадратные метры

Фантазии и реальность Нефтеюганска.

Манифест Куйвашева

Манифест Куйвашева

С претензией на пятилетку.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus