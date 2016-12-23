Чтобы защитить права дольщиков.

Расследование уголовного дела относительно пропажи средств дольщиков со счетов компании "Гринфлайт" не помешает застройщику сдавать дома ЖК "Академ Riverside" в эксплуатацию. Об этом 26 января сообщил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев, передает "Уралинформбюро".

"Мы тщательно следим, чтобы следствие не мешало действиям застройщика по выполнению обязательств перед дольщиками", - подчеркнул он.

По словам главного полицейского Южного Урала, процедура расследования дела "Гринфлайта" отличается от работы по аналогичным ситуациям: "Как правило, подобные дела возбуждаются после длительных проверок, бухгалтерских ревизий. Лишь после этого следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела. Ситуация с "Гринфлайтом" с точностью до наоборот – для защиты прав дольщиков сначала было принято решение о возбуждении дела".

Следователи взялись за "Гринфлайт" в июле 2016 года. Поводом стала прокурорская проверка, выявившая пропажу 6 миллиардов рублей со счетов компании. К настоящему времени сумма ущерба возросла до 11 миллиардов. Обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, предъявлено бывшему гендиректору "Гринфлайта" Сергею Мануйлову.



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