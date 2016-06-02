На Уралмаше.

Накануне в Екатеринбурге на улице Бакинских комиссаров, 169 убили мужчину.

"Сосед рассказал, что он вышел покурить и увидел открытую дверь, рядом с дверью лежал труп весь в крови, а по первому этажу бегал мужик с молотком. Другой сосед сказал, что в квартире пили отец и трое сыновей, один из братьев убил другого. Полицейские доставили семейство в отдел для дальнейших разбирательств", - написал один из местных жителей в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

"Крики и драка происходили около 15 минут, разбивались окна", - подтверждают соседи.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил "Уралинформбюро", что по факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подробности он не сообщил, однако добавил, что сейчас принимаются все меры, чтобы раскрыть преступление по горячим следам.