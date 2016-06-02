×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржец убил брата и бегал по подъезду с молоткомСегодня в 16:56

  • Текст

На Уралмаше.

Накануне в Екатеринбурге на улице Бакинских комиссаров, 169 убили мужчину.

"Сосед рассказал, что он вышел покурить и увидел открытую дверь, рядом с дверью лежал труп весь в крови, а по первому этажу бегал мужик с молотком. Другой сосед сказал, что в квартире пили отец и трое сыновей, один из братьев убил другого. Полицейские доставили семейство в отдел для дальнейших разбирательств", - написал один из местных жителей в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

"Крики и драка происходили около 15 минут, разбивались окна", - подтверждают соседи.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил "Уралинформбюро", что по факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подробности он не сообщил, однако добавил, что сейчас принимаются все меры, чтобы раскрыть преступление по горячим следам.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Подросткам читать внимательно!

Голодные игры за квадратные метры

Голодные игры за квадратные метры

Фантазии и реальность Нефтеюганска.

Манифест Куйвашева

Манифест Куйвашева

С претензией на пятилетку.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus