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В Екатеринбурге "гроза с Пионерского" сдался следователямСегодня в 17:55

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Спустя 1,5 года.

В Екатеринбурге автохам из Пионерского поселка Игорь Новоселов добровольно сдался следователям. Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, проводится комплекс процессуальных действий, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для задержанного.

Новоселова объявили в розыск 15 июля 2015 года после того, как он в третий раз не явился на заседание Кировского районного суда.

Молодого человека обвиняют в угрозе убийством, нанесении побоев и хулиганстве с применением оружия. По версии следствия, в июле 2014 года "гроза с Пионерского" напал на таксиста, перекрывшего выезд из двора. Он сел в салон чужого автомобиля и избил водителя, после чего достал складной нож и угрожал убить мужчину. Подоспевшие на крик прохожие выволокли дебошира из машины.

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