Наркодельцов Южного Урала покарает "Гром"Сегодня в 18:32
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ГУ МВД создает свой спецназ.
В структуре ГУ МВД по Челябинской области появится собственный отряд спецназа. Подразделение под названием "Гром" будет закреплено за управлением по контролю за оборотом наркотиков, рассказал 26 января начальник регионального главка Андрей Сергеев.
По его словам, в борьбе с наркоторговлей важна быстрота реагирования. В случае необходимости "Гром" будет оказывать поддержку другим подразделениям полиции, передает "Уралинформбюро".
Собственного спецназа челябинское ГУ МВД лишилось с образованием Росгвардии в 2016 году. В ее состав в числе прочего вошли ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и спецназ внутренних войск.
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