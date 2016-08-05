×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Наркодельцов Южного Урала покарает "Гром"Сегодня в 18:32

  • Текст

ГУ МВД создает свой спецназ.

В структуре ГУ МВД по Челябинской области появится собственный отряд спецназа. Подразделение под названием "Гром" будет закреплено за управлением по контролю за оборотом наркотиков, рассказал 26 января начальник регионального главка Андрей Сергеев.

По его словам, в борьбе с наркоторговлей важна быстрота реагирования. В случае необходимости "Гром" будет оказывать поддержку другим подразделениям полиции, передает "Уралинформбюро".

Собственного спецназа челябинское ГУ МВД лишилось с образованием Росгвардии в 2016 году. В ее состав в числе прочего вошли ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и спецназ внутренних войск.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Подросткам читать внимательно!

Голодные игры за квадратные метры

Голодные игры за квадратные метры

Фантазии и реальность Нефтеюганска.

Манифест Куйвашева

Манифест Куйвашева

С претензией на пятилетку.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus