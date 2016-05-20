Подозреваемый арестован.

В Екатеринбурге задержали бизнесмена из Подмосковья, который пытался дать взятку полковнику областного полицейского главка. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие).

39-летний коммерсант из Лобни пытался подкупить начальника Центра информационных технологий, связи и защиты информации Дениса Машаракина. Бизнесмен обратился к подчиненному полицейского - подполковнику Андрею Васильеву. Он предложил 60 тысяч рублей за подписание документов о поставке аккумуляторов для полицейских раций в рамках заключенного контракта.

Офицеры сообщили об этом в Управление собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Сделка проходила под контролем оперативников. Бизнесмена взяли с поличным, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе полицейского главка.

В настоящее время подозреваемый арестован. Ему предъявлено обвинение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Бизнесмену грозит 8 лет лишения свободы.