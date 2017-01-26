Выявлен ущерб на 3,6 миллиарда рублей.

По итогам 2016 года в России за коррупционные преступления было осуждено 13 183 человека, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

За прошлый год выявлено более 300 тысяч нарушений законодательства в этой сфере, которые привели к возбуждению 3,7 тысячи уголовных дел. Более 9 000 человек были привлечены к административной ответственности – сумма штрафов превысила 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, более 72 000 человек были наказаны в дисциплинарном порядке, а 383 – уволены.

Сумма исковых требований прокуроров о возмещении ущерба, причиненного коррупцией, превысила 3,6 миллиарда рублей.