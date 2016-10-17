Жительница Прикамья зарезала кондуктораСегодня в 17:50
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В автобусе.
Жительница пермского поселка Октябрьский из ревности зарезала кондуктора рейсового автобуса.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Прикамью, 25 января 2017 года 51-летняя сельчанка напала на 31-летнюю соперницу в салоне маршрутки, ударив ее ножом в шею и грудь. Потерпевшая скончалась в больнице.
Подозреваемая задержана, решается вопрос о ее аресте.
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