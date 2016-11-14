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Свердловчанке предъявлено обвинение в жестоком убийствеСегодня в 18:51

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И краже.

29-летней жительнице Невьянского района предъявлено обвинение в убийстве и краже, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В начале июля 2016 года женщина вместе с 25-летним сожителем убили 64-летнего мужчину, который после продажи своей квартиры жил у пары. Злоумышленники похитили его сберкнижку и банковские карты. В течение 1,5 месяцев они сняли со счетов погибшего более 620 тысяч рублей.

В августе на поиски убитого приехал его родственник из Верхней Салды. Он знал, что мужчина жил у четы, и пришел к ним домой. Под обманным предлогом злоумышленники вывезли гостя в лес, расправившись с ним ножом и молотком.

Расследование уголовного дела в отношении свердловчанки подходит к концу, а в отношении ее сожителя прекращено в связи с его смертью.

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