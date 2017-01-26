Тоболяк поплатится за угрозы судьеСегодня в 18:28
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Который оштрафовал его на 50 тысяч рублей.
В Тобольске завершили расследование в отношении 30-летнего местного жителя, который обвиняется в в угрозе убийством и причинении вреда здоровью судье (ч.1 ст.296 УК РФ). Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. Оттуда материалы передадут в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
Инцидент произошел 6 марта 2016 года. Мужчина отправил на официальную почту суда письмо, в котором обещал расправиться с судьей. Ранее этот судья признал злоумышленника виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ). За это тоболяка обязали выплатить в доход государства 50 тысяч рублей.
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