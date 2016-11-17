Ему грозит пожизненное заключение.

В Богдановиче 24-летний мужчина подозревается в убийстве 3-месячной дочери. Свердловчанин поссорился с женой и в отместку ей ударил ребенка головой об пол.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Свердловчанин может сесть за решетку пожизненно.

"Как ни удивительно, но все односельчане охарактеризовали семью положительно, заявили, что не догадывались о насилии", - прокомментировал "Уралинформбюро" начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Помимо дочери, в семье был еще 2-летний сын. В квартире, где проживали дети, был бардак.