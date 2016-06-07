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Южноуральские чиновники отделались условными сроками за стрельбу в лагереСегодня в 19:58

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"Орленок".

Бывших чиновников администрации ЗАТО Снежинск, устроивших стрельбу в детском лагере "Орленок", признали виновными в хулиганстве. Их приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Снежинского городского суда.

Инцидент произошел вечером 2 июня 2016 года. Инспектор по ГО и ЧС и начальник правового отдела городского управления образования выпили и вооружились пневматическим пистолетом "Байкал", а также пистолетом-пулеметом Gletcher 24 UZ. Сначала они стреляли по корпусам, где спали подопечные, а затем ворвались внутрь. Хулиганы подавали школьникам команды "захват", "лежать", "на пол", "руки за головы" и стреляли в непосредственной близости от них.

Разбуянившихся чиновников остановила директор лагеря. Затем школьники сообщили о случившемся родителям, которые и передали информацию сотрудникам полиции.

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