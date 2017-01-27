Никто не вступился за девушку.

В Екатеринбурге на частной вечеринке в одном из ночных клубов разбили голову главному редактору журнала "Кураж" Анастасии Зониной. 27-летнюю девушку увезли в травмпункт.

Пострадавшая рассказала СМИ, что ей разбил голову боец без правил Егор Щенников, который, напившись, начал со всеми выяснять отношения. Анастасия дала ему понять, что не намерена общаться. Мужчина, разозлившись, плеснул ей в лицо алкоголем из своего стакана, передает "Уралинформбюро". В ответ журналистка облила его водой, тогда в девушку полетели стакан и кальян. Организатор вечеринки - директор ювелирной фирмы - даже не попытался остановить потасовку: сначала он просто наблюдал за произошедшим, а потом и вовсе отошел в сторону.

Боец покинул клуб, и никто не пытался его остановить. Официант первым делом кинулся поднимать упавший кальян. Только после этого к раненой девушке подошли сотрудники службы безопасности, которые все это время бездействовали, и официанты. Они пытались промыть рану перекисью, но кровь от этого пошла только сильнее. Анастасию увезли в травмпункт, где ей наложили швы. У нее диагностировали ушибленную рану головы.

В пресс-группе УМВД "Уралинформбюро" сообщили, что заявление в полицию от девушки пока не поступало. Без него никакой проверки проводиться не будет.

Фото: Егор Щенников | facebook.com