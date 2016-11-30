Средства уводили с 2014 года.

Следователи возбудили уголовное дело по фактам мошенничества и хищения имущества на МУП "Водоканал города Новая Ляля".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 1 мая 2014 года руководство приняло на работу вымышленного сотрудника, оформив на его имя банковскую карту. Вплоть до января 2016 года на нее перечислялась зарплата. Деньги шли на личные цели.

Кроме того, 8 августа 2015 года руководством МУПа было изъяло из кассы около 200 тысяч рублей. Документов, подтверждающих, что средства были потрачены на нужды МУПа, нет.

Стоит добавить, что в 2016 году Новолялинский водоканал включили в черный список ОАО "ЭнергосбыТ Плюс". Он не расплатился с поставщиками электроэнергии на 31,5 миллиона рублей.