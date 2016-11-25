Суд отклонил апелляцию Бусарова.

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор предпринимателю Александру Бусарову, признанному виновным в гибели вице-спикера регионального Заксобрания Сергея Митрофанова. Апелляция осужденного на 3 года лишения свободы бизнесмена была рассмотрена 26 января, передает "Уралинформбюро".

Бусаров пытался доказать необоснованность и незаконность вынесенного ему в ноябре 2016 года приговора, но безуспешно.

Сергей Митрофанов погиб в ночь на 28 февраля. По словам Бусарова, он совершил наезд на депутата, а затем пытался доставить раненого в больницу, но по дороге авто угодило в кювет. После этого бизнесмен скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего в салоне своего Mercedes. Когда его обнаружили, Митрофанов был мертв. Бусарова признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.



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