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Виновный в смерти вице-спикера ЗакСо Прикамья останется за решеткойСегодня в 10:32

Суд отклонил апелляцию Бусарова.

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор предпринимателю Александру Бусарову, признанному виновным в гибели вице-спикера регионального Заксобрания Сергея Митрофанова. Апелляция осужденного на 3 года лишения свободы бизнесмена была рассмотрена 26 января, передает "Уралинформбюро".

Бусаров пытался доказать необоснованность и незаконность вынесенного ему в ноябре 2016 года приговора, но безуспешно.

Сергей Митрофанов погиб в ночь на 28 февраля. По словам Бусарова, он совершил наезд на депутата, а затем пытался доставить раненого в больницу, но по дороге авто угодило в кювет. После этого бизнесмен скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего в салоне своего Mercedes. Когда его обнаружили, Митрофанов был мертв. Бусарова признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
гость Сегодня в 11:03

почему так мало дали? 3года колонии поселения! суд отказался комментировать приговор, почему? они получили взятку за такой нежный приговор? за кражу булочки дают срок 5 лет общего режима а за убийство депутата 3года поселения!

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