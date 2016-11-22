В Челябинске педофил напал на 8-летнюю девочкуСегодня в 10:59
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В подъезде многоэтажки.
В Челябинске в подъезде дома на улице Калинина мужчина напал на 8-летнюю девочку. Педофил начал раздеваться и прижиматься к ребенку. Преступника спугнули вошедшие в подъезд люди. Напуганная школьница рассказала о случившемся родителям, те обратились к правоохранителям.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, нападение произошло вечером 18 января 2017 года. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
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В Челябинске педофил напал на 8-летнюю девочку
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