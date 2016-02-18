Свердловский облсуд взялся за дело семейной банды ТропиканкиСегодня в 11:41
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На скамье подсудимых - 4 человека.
В Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении семейной банды из поселка Нейво-Шайтанского. На скамье подсудимых - 41-летняя Светлана Степанько (по прозвищу Тропиканка), ее 27-летний сожитель, 28-летний избранник дочери, а также их 45-летняя знакомая предпринимательница. Они обвиняются в массовых убийствах и мошенничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Коммерсантка владела магазином в Алапаевске, в котором продавались дорогие меховые изделия. Тропиканка задолжала ей деньги, и бизнесвумен предложила женщине в счет возмещения долга подыскивать социально неблагополучных граждан. По задумке те должны были оформлять кредиты на шубы в магазине, ничего не получая взамен.
В итоге Степанько подыскала троих человек, которые взяли в кредит более 230 тысяч рублей. Однако банковская служба безопасности усмотрела признаки мошенничества в выданных займах. Чтобы обезопасить себя от уголовного преследования, Тропиканка с сожителем и зятем с декабря 2015 по январь 2016 года убили всех потерпевших.
Семейную троицу задержали в феврале 2016 года. Их подельницу, которой инкриминируется только мошенничество, изобличили позднее. Ее отпустили под залог в миллион рублей.
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