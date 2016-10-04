На Южном Урале бык забодал женщинуСегодня в 15:34
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Дело дошло до суда.
В Варненском районе Челябинской области будут судить управляющего отделением №3 ООО "Заозерный", по вине которого погибла сотрудница животноводческого комплекса.
Трагедия произошла прошлым летом. Женщина вошла в загон для коров, подлежащих повторному осеменению. В это время там находился бык-производитель. Он напал на сотрудницу и забодал ее до смерти.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, управляющий отделением животноводческого комплекса обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. По правилам бык-производитель не должен находиться в одном загоне с коровами. В ближайшее время дело направят в суд.
Руководство ООО "Заозерный" оказало семье погибшей материальную помощь в размере 100 тысяч рублей.
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