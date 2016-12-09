×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Урале отправили за решетку 12 членов международного наркокартеляСегодня в 15:07

  • Текст

Они сбывали "синтетику" через Интернет-магазин.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 12 участникам международного ОПС, которое занималось наркоторговлей. Двое организаторов проведут в колонии строгого режима 10,5 и 8,5 лет. Остальные члены банды получили от 13 до 14 лет, сообщили "Уралинформбюро" в в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Преступники сбывали наркотики через Интернет-магазин в Уральском и Приволжском федеральных округах. Несколько членов группировки были задержаны во время очередной закладки. При них и по месту их проживания в Екатеринбурге изъято 2,5 килограмма "синтетики".

После этого на Среднем Урале и в Прикамье одновременно были проведены задержания организатора и других участников ОПС. Изъято большое количество SIM-карт, банковских карт, оргтехника и аппараты мобильной связи, около 1 миллиона рублей и 6 дорогостоящих автомобилей. Позднее в тайниках было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия с глушителем, боеприпасы, наркотики, а также химлаборатория для производства "зелья".

Был задержан и поставщик, снабжавший группировку кокаином.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ипотека без "костылей"

Ипотека без "костылей"

С каким процентом?

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Подросткам читать внимательно!

Голодные игры за квадратные метры

Голодные игры за квадратные метры

Фантазии и реальность Нефтеюганска.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus