Свердловчанин вонзил нож в сердце гостьиСегодня в 14:42
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В пылу ссоры.
35-летнему жителю Тугулымского района предъявлено обвинение в убийстве женщины. Он арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД.
Преступление было совершено вечером 22 января 2017 года в частном доме. Обвиняемый пил в компании сожительницы и их 29-летней знакомой. Когда хозяйка легла спать, мужчина и гостья поссорились. Он схватил нож и ударил женщину в сердце. Испугавшись, мужчина попытался реанимировать знакомую, но безуспешно.
Проснувшаяся сожительница вызвала полицейских, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
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