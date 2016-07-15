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Свердловчанин вонзил нож в сердце гостьиСегодня в 14:42

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В пылу ссоры.

35-летнему жителю Тугулымского района предъявлено обвинение в убийстве женщины. Он арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД.

Преступление было совершено вечером 22 января 2017 года в частном доме. Обвиняемый пил в компании сожительницы и их 29-летней знакомой. Когда хозяйка легла спать, мужчина и гостья поссорились. Он схватил нож и ударил женщину в сердце. Испугавшись, мужчина попытался реанимировать знакомую, но безуспешно.

Проснувшаяся сожительница вызвала полицейских, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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