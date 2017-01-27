Челябинский олигарх "засветился" в уголовном деле в ШвейцарииСегодня в 16:17
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Речь идет о многомиллионном мошенничестве.
В Швейцарии завершено расследование уголовного дела в отношении двух российских бизнесменов, которые обвиняются в мошенничестве с кредитами. В ближайшее время оно будет передано в суд, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в местных банках кредиты на 25 миллионов долларов. Выплаты сначала стали нерегулярными, а потом и вовсе прекратились. Выяснилось, что деньги были выданы, в том числе, под гарантии поставок товара Ростовским электрометаллургическим заводом, возглавляемым экс-депутатом Госдумы РФ, челябинским олигархом Вадимом Варшавским. Сам он заявил, что бизнесмены использовали поддельные договоры с заводом, который ранее действительно с ними сотрудничал. По сведениям местных СМИ, в Женеве "коррумпированный местный сотрудник швейцарской сертификационной компании выдавал отчеты, подтверждающие наличие в Ростове больших партий металлов".
По некоторым данным, подсудимые полностью признали свою вину. Им грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас по требованию кредиторов на продажу выставлена вилла одного из них в пригороде Женевы. За нее хотят выручить 2-3 миллиона швейцарских франков, передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, что в конце декабря 2016 года силовики наведались в загородный дом и офисы Варшавского. Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" 2,8 миллиарда рублей. По версии следствия, в 2012 году неустановленные лица из числа руководителей "Златоустовского металлургического завода", который принадлежал Варшавскому, взяли кредит в банке под его поручительство. При этом финорганизации были предоставлены ложные сведения о состоянии предприятия. После получения средств возвращать долги банку никто не стал.
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