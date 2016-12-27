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В Югре вахтовик зарезал 19-летнего юношуСегодня в 17:25

  • Текст

Подозреваемый задержан.

37-летнего южноуральца подозревают в убийстве 19-летнего жителя Пыть-Яха.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, преступление было совершено вечером 26 января 2017 года во 2 микрорайоне югорского города. Вахтовик из Челябинской области подрался с юношей и дважды ударил его ножом в шею.Тот скончался на месте.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.

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