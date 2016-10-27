До 22 февраля.

Свердловский областной суд оставил в силе решение о продлении ареста Руслана Соколовского, который ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе суда.

22-летний блогер прославился после того, как разместил на своем канале в YouTube запись охоты на покемонов. Видео он сопроводил язвительными комментариями. В отношении Соколовского возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч.2 ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений) и ч.1 ст.138 УК РФ (незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации).

В сентябре 2016 года блогера арестовали, но вскоре перевели под домашний арест (он проживал в квартире одного из адвокатов). Однако в конце октября молодой человек нарушил условия домашнего заключения, и его вернули в СИЗО.

19 января 2017 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил ему меру пресечения до 22 февраля.

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