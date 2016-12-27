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Суд разобрался со стрелявшим по такси пермякомСегодня в 17:42

  • Текст

Он отделался штрафом.

В Перми вынесен приговор 35-летнему мужчине, который обстрелял машину такси. Ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года на улице Репина. Между таксистом и клиентом разгорелся конфликт. Пассажир вышел из машины и несколько раз выстрелил из травматического пистолета по автомобилю.

Нарушителя в тот же день задержали. Против него было возбуждено уголовное дело по п.а ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

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