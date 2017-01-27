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В сургутской спецшколе вскрылись новые факты насилияСегодня в 17:57

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Над воспитанниками.

В спецшколе №2 в Сургуте вскрылись случаи изнасилования девочек. Как рассказала мама одной из пострадавших, виновником является воспитанник по имени Артур.

По ее словам, он вымогал деньги, забирал сотовые телефоны, а также угрожал девочкам, заставляя выполнять его указания. "Одной девочке он порезал ухо канцелярским ножом. Но воспитатели заставили её написать заявление, что она ударилась о дверцу шкафа", - рассказала женщина в интервью телеканалу "СургутИнформТВ".

Стоит напомнить, что на днях один из воспитанников был госпитализирован с ожогами и ушибами. По словам родителей, над ним издевались сверстники – избили его и ошпарили ноги кипятком. СУ СКР по ХМАО-Югре начало доследственную проверку, передает "Уралинформбюро".

Сургутская спецшкола неоднократно оказывалась в центре скандала. В 2015 году оттуда сбежали 13 подростков, устроив погром. В 2014 году в самоволку отправились 8 воспитанников.

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