Пермяк взял в банке кредит для взятки гаишникуСегодня в 18:34
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В 40 тысяч рублей.
В Перми перед судом предстанет 39-летний житель Мотовилихинского района. Его обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Пермскому краю.
В ноябре 2016 года мужчина, ехавший на своем автомобиле, был остановлен из-за подозрений на алкогольное опьянение. Позже, желая избежать наказания, мужчина предложил сотруднику ГИБДД не отправлять административный материал в суд за вознаграждение в 40 тысяч рублей. Как выяснилось, для этого мужчина взял в банке кредит.
Инспектор сообщил о факте руководству, а 19 ноября 2016 года автолюбитель был задержан при передаче взятки с поличным.
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