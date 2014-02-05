В 40 тысяч рублей.

В Перми перед судом предстанет 39-летний житель Мотовилихинского района. Его обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Пермскому краю.

В ноябре 2016 года мужчина, ехавший на своем автомобиле, был остановлен из-за подозрений на алкогольное опьянение. Позже, желая избежать наказания, мужчина предложил сотруднику ГИБДД не отправлять административный материал в суд за вознаграждение в 40 тысяч рублей. Как выяснилось, для этого мужчина взял в банке кредит.

Инспектор сообщил о факте руководству, а 19 ноября 2016 года автолюбитель был задержан при передаче взятки с поличным.