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В Челябинске насильник покончил с собой в СИЗО30 января в 10:03

  • Текст

Его осудили по двум статьям.

27 января 2017 года в челябинском СИЗО-3 свел счеты с жизнью 53-летний заключенный.

"Пока мы эту информацию не комментируем, обратитесь в следственный комитет", - сказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

В пресс-службе СУ СКР сообщили, что на теле мужчины не было следов, указывающих на криминальный характер смерти. Он оставил предсмертную записку. Сейчас проводится проверка.

По данным Telefakt.ru, мужчина был осужден за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

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