Грабитель проломил мужчине голову.

В Центральный райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на клиента МФЦ. Ему грозит 15 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Преступление было совершено днем 24 октября 2016 года. Обвиняемый присмотрел жертву в многофункциональном центре на улице Труда. Клиент МФЦ получил 420 тысяч рублей и убрал деньги в сумку.

Злоумышленник дождался жертву в подворотне и несколько раз ударил металлической палкой по голове. Увидевший это прохожий поспешил на помощь мужчине. Грабитель убежал ни с чем. Вскоре его задержали.

У потерпевшего диагностировали переломы свода черепа.

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