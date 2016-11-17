Челябинцу грозит 15 лет за нападение на клиента МФЦ30 января в 13:19
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Грабитель проломил мужчине голову.
В Центральный райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на клиента МФЦ. Ему грозит 15 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.
Преступление было совершено днем 24 октября 2016 года. Обвиняемый присмотрел жертву в многофункциональном центре на улице Труда. Клиент МФЦ получил 420 тысяч рублей и убрал деньги в сумку.
Злоумышленник дождался жертву в подворотне и несколько раз ударил металлической палкой по голове. Увидевший это прохожий поспешил на помощь мужчине. Грабитель убежал ни с чем. Вскоре его задержали.
У потерпевшего диагностировали переломы свода черепа.
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