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Екатеринбургский таксист арестован за "ловушку" для автоинспектора30 января в 14:59

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Ему грозит до 5 лет заключения.

41-летнему таксисту, который за рулем Lada протащил за собой сотрудника ГИБДД в Екатеринбурге, предъявлено обвинение по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Он находится под арестом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 15 января 2017 года на улице Челюскинцев. Инспектор подошел к Lada Priora, припаркованной под знаком "Остановка запрещена", для проверки документов. Водитель - уроженец одной из закавказских республик - зажал руку полицейского в окне и начал движение. На большой скорости он протащил сотрудника ГИБДД около 200 метров. Затем полицейскому удалось освободить руку. Сотрудник ГИБДД остановил первую попавшуюся машину и нагнал нарушителя.

У полицейского диагностировали перелом берцовой кости.

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