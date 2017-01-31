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Экс-министр связи Прикамья встретит весну в СИЗО30 января в 14:46

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Ему продлили арест.

30 января 2017 года суд Ленинского района Перми продлил срок ареста экс-министру связи и информации Прикамья Евгению Балуеву. Бывший чиновник останется под стражей до 1 апреля, сообщили "Уралинформбюро" в аппарате суда.

Балуев был задержан 4 июня 2016 года. Он подозревается в мошенничестве при строительстве и ремонте филиалов сети многофункциональных центров в регионе. По версии следствия, используя различные коррупционные схемы, чиновник присвоил 31,5 миллиона рублей.

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