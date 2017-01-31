Ему продлили арест.

30 января 2017 года суд Ленинского района Перми продлил срок ареста экс-министру связи и информации Прикамья Евгению Балуеву. Бывший чиновник останется под стражей до 1 апреля, сообщили "Уралинформбюро" в аппарате суда.

Балуев был задержан 4 июня 2016 года. Он подозревается в мошенничестве при строительстве и ремонте филиалов сети многофункциональных центров в регионе. По версии следствия, используя различные коррупционные схемы, чиновник присвоил 31,5 миллиона рублей.

Ранее по теме:

Экс-глава минсвязи Прикамья скоротает осень в СИЗО