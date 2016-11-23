Житель Березовского сел на 10 лет за избиение знакомого до смерти30 января в 15:40
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Стулом.
Суд вынес приговор 37-летнему жителю Березовского, который до смерти избил знакомого. Он проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено в начале января 2016 года в квартире на улице Толбухина, где проходило застолье. В ходе ссоры обвиняемый забил собутыльника стулом, после чего ушел домой.
В квартире остались два других участника застолья. Они завернули тело убитого в покрывало, вынесли на улицу, а квартиру отмыли. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ст.316 (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Одного из них отправили на 8 месяцев в колонию-поселение, другого - на год в ИК строгого режима.
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