Чтобы запугать.

В Тюмени задержали четверых мужчин в возрасте от 20 до 26 лет, подозреваемых в разбое и грабеже.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД, молодые люди знакомились с девушками в Интернете и напрашивались к ним в гости. Приехав на свидание, злоумышленники врывались в квартиру жертвы, избивали ее, угрожали, забирали деньги и ценные вещи. Чтобы запугать девушек, они состригали у них волосы.

Трое злоумышленников - уроженцы стран ближнего зарубежья, четвертый - житель Красноярска. В Тюменскую область они приехали намеренно для совершения преступления. Все четверо арестованы.