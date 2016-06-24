В Тюмени грабители отрезали девушкам волосы30 января в 16:25
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Чтобы запугать.
В Тюмени задержали четверых мужчин в возрасте от 20 до 26 лет, подозреваемых в разбое и грабеже.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД, молодые люди знакомились с девушками в Интернете и напрашивались к ним в гости. Приехав на свидание, злоумышленники врывались в квартиру жертвы, избивали ее, угрожали, забирали деньги и ценные вещи. Чтобы запугать девушек, они состригали у них волосы.
Трое злоумышленников - уроженцы стран ближнего зарубежья, четвертый - житель Красноярска. В Тюменскую область они приехали намеренно для совершения преступления. Все четверо арестованы.
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