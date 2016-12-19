До апреля.

30 января 2017 года Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей одному из фигурантов дела о гибели 11 детей в ДТП на югорской трассе. Александр Сидорук, владелец автобуса, на котором перевозили юных спортсменов, останется в СИЗО до 3 апреля, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Сегодня также решается вопрос о продлении меры пресечения водителям автобуса и грузовика Марату Зайнуллину и Раилю Саитханову.

Авария, унесшая жизни 12 человек, произошла 4 декабря 2016 года на выезде из Ханты-Мансийска, куда на соревнования ездила детская сборная по акробатике из Нефтеюганска. Автобус с детьми задел встречный грузовик и вылетел под другой тягач. Погибли 11 детей и их тренер.

Были возбуждены уголовные дела по по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Все дела соединены в одно производство.

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