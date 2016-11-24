Скоро ему предъявят обвинение.

В отношении челябинца, который угрожал взорвать подъезд гранатой, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применение насилия в отношении представителя власти), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, инцидент произошел 27 января 2017 года. Мужчина в состоянии наркотического опьянения заперся в своей квартире и угрожал муляжом гранаты Ф-1 полицейским, которые проводили оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотиков. Силовики эвакуировали жильцов. Спустя некоторое время подозреваемый сдался. В его квартире нашли обрез охотничьего ружья и два патрона.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения мужчине и предъявлении обвинения.

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