За поджог сожительницы тюменцу дали 6 лет строгача30 января в 18:56
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У женщины обожжена треть тела.
Вынесен приговор 27-летнему жителю тюменского поселка Лебедевка (Заводоуковский район), который пытался заживо сжечь сожительницу. Он проведет в колонии строгого режима 6 лет 3 месяца, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
37-летняя женщина попала под пьяную руку вечером 22 сентября 2016 года, когда отказалась выдать гражданскому мужу деньги на выпивку. Расправу он учинил на глазах у ее сына-второклассника - сначала избил жену, потом выгнал ребенка, облил бензином пол, входную дверь и поджег.
Пока хозяйка тушила дом, ей обожгло 30% тела. Скинув одежду, она выскочила на улицу через окно и вместе с мальчиком прибежала к соседке, которая отвезла ее в больницу.
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