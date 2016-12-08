До 3 апреля.

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей еще двум фигурантам дела о гибели 11 детей в ДТП на югорской трассе. Водители грузовика и автобуса Раиль Саитханов и Марат Зайнуллин останутся в СИЗО до 3 апреля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Ранее суд вынес решение о продлении меры пресечения ИП Александру Сидоруку, которому принадлежал автобус. Он также останется под арестом до 3 апреля.

Кровавое ДТП произошло 4 декабря 2016 года на трассе Ханты-Мансийск - Нефтеюганск. Автобус задел встречный грузовик и вылетел под другой тягач. Погибли 11 воспитанников спортшколы "Сибиряк", которые возвращались с соревнований по акробатике, и их тренер.

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