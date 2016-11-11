Угрожая убить.

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Угрожая убийством, он изнасиловал 19-летнюю девушку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Тюменской области, мужчина и его жертва познакомились на одном из интернет-сайтов и договорились о встрече вечером 25 января.

Когда девушка пришла в квартиру дома, расположенного на улице Харьковской, мужчина набросился на нее. Угрожая жертве убийством, злоумышленник сначала избил ее, а потом изнасиловал.

Девушке удалось сбежать и сообщить о случившемся правоохранителям. Мужчина был задержан, сейчас он заключен под стражу.