Тюменец изнасиловал 19-летнюю девушку на первом свидании30 января в 18:31
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Угрожая убить.
В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Угрожая убийством, он изнасиловал 19-летнюю девушку.
Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Тюменской области, мужчина и его жертва познакомились на одном из интернет-сайтов и договорились о встрече вечером 25 января.
Когда девушка пришла в квартиру дома, расположенного на улице Харьковской, мужчина набросился на нее. Угрожая жертве убийством, злоумышленник сначала избил ее, а потом изнасиловал.
Девушке удалось сбежать и сообщить о случившемся правоохранителям. Мужчина был задержан, сейчас он заключен под стражу.
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