Возбуждено уголовное дело.

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летнего мужчины. Его тело нашли в одном из домов деревни Черная Упоровского района, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.

В убийстве мужчины обвиняется его ранее судимый знакомый. По информации следователей, 21 января 2017 года он, вооружившись металлической трубой, нанес другу удары по голове. Мужчина скончался от открытой черепно-мозговой травмы.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.