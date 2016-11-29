Экс-министра спорта Прикамья оставили под арестом30 января в 20:00
- Текст
До начала апреля.
30 января 2017 года Ленинский райсуд Перми продлил арест экс-министру спорта Пермского края Павлу Ляху. Об этом ходатайствовали следователи ФСБ.
Павел Лях пробудет под домашним арестом еще 2 месяца - до начала апреля, передает "Уралинформбюро".
Согласно материалам уголовного дела, Павел Лях имеет отношение к хищению порядка 14 миллионов рублей при реконструкции стадиона "Динамо" в Перми.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 10:55
Солнечный ветер "надул" на Луну кислород
С Земли.Сегодня в 10:51
В Прикамье в ДТП с КамАЗом погибли два человека
Легковушка вылетела на встречку.Сегодня в 10:46
Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"
В день рождения Ельцина.Сегодня в 10:36
В Екатеринбурге сгорела "Газель" похоронщиков
Ночью.Сегодня в 10:32
Екатеринбургские пенсионеры вышли протестовать
Против новых тарифов.Сегодня в 10:11
Россиян лишают Паралимпиады-2018
За допинговые "грехи".Сегодня в 10:05
21-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажа
На Гурзуфской.Сегодня в 09:56
Deutsche Bank заплатит 425 миллионов долларов за вывод капитала из РФ
Через скупку акций.Сегодня в 09:49
В Южноуральске 20-летняя угонщица угодила в ДТП
У нее не было прав.Сегодня в 09:44
Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
В холле гостиницы.Сегодня в 09:10
Ученые разгадали феномен "предсмертного кино"
Загробная жизнь здесь ни при чем.Сегодня в 09:03
Кофе дешевле на АЗС "Газпромнефть"
В пяти городах.Сегодня в 08:57
Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии Екатеринбурга
"Трешку" забрали у помощника Кинева.Сегодня в 08:25
Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"
Он отстранен от должности.Сегодня в 08:21
Египет отобьет россиян у Турции в феврале
Если удастся.
-
29 ноября 2016 в 13:59
Министр спорта Прикамья остался под домашним арестом
До 3 февраля.25 января в 18:28
Экс-министр культуры Прикамья нашел себе место
Вне чиновничьих коридоров.19 января в 13:15
Министра спорта Прикамья не пустили на работу
До конца следствия.11 января в 09:09
Следователи арестовали миллионы Улюкаева
И 15 объектов недвижимости.10 января в 16:55
Улюкаеву запретили ходить по больницам
И по улицам.27 декабря 2016 в 18:52
Новиков встретит Новый год на свободе
Если ему позволит облсуд.26 декабря 2016 в 11:20
Продолжаются аресты по делу о "Боярышнике"
Погибли 76 человек.23 декабря 2016 в 10:40
Сегодня суд изберет меру пресечения Александру Новикову
И Михаилу Шилиманову.09 декабря 2016 в 14:11
Зарезавшего мать екатеринбургского школьника арестовали
До 29 января.05 декабря 2016 в 18:14
Суд не выпустил министра спорта Прикамья из дома
Он будет под замком до 3 февраля 2017 года.
Главные новости
- Сегодня в 10:46Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"
- Сегодня в 10:0521-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажа
- Сегодня в 09:44Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
- Сегодня в 08:57Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии Екатеринбурга
- Сегодня в 08:25Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"
Аналитика
"Медведи" затеяли вертикаль
Для депутатов.
Остановите Новгородцева!
Пока Асбест не задохнулся.
Ипотека без "костылей"
С каким процентом?