Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"Сегодня в 08:25
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Он отстранен от должности.
На начальника ОМВД Полевского Игоря Рзаева завели уголовное дело. Полковника полиции обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
По некоторым данным, он замешан в махинациях со служебным автопарком. Речь идет об одном практически списанном автомобиле УАЗ, известном в народе как "батон". Рзаев отстранен от должности.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пока воздержался от официального комментария. В региональном СУ СКР "Уралинформбюро" также отказали в предоставлении информации по делу.
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