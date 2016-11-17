Он отстранен от должности.

На начальника ОМВД Полевского Игоря Рзаева завели уголовное дело. Полковника полиции обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По некоторым данным, он замешан в махинациях со служебным автопарком. Речь идет об одном практически списанном автомобиле УАЗ, известном в народе как "батон". Рзаев отстранен от должности.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пока воздержался от официального комментария. В региональном СУ СКР "Уралинформбюро" также отказали в предоставлении информации по делу.