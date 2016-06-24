В Тюмени поймали вооруженных разбойников31 января в 11:23
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Совершивших налет на магазин.
В Тюмени задержали трех местных жителей в возрасте 22, 29 и 35 лет, которые подозреваются в разбое и грабеже.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, преступление было совершено в ночь на 30 декабря 2016 года. Двое злоумышленников, угрожая продавцу продуктового магазина пистолетом, похитили 7 тысяч рублей.
По версии следствия, старший подозреваемый был организатором налета. Он дал сообщникам оружие, потребовав 50% наживы. Позже была установлена причастность мужчины к похищению у одного из местных жителей дорогостоящего телефона.
Троица находится под арестом.
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