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В Тюмени поймали вооруженных разбойников31 января в 11:23

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Совершивших налет на магазин.

В Тюмени задержали трех местных жителей в возрасте 22, 29 и 35 лет, которые подозреваются в разбое и грабеже.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, преступление было совершено в ночь на 30 декабря 2016 года. Двое злоумышленников, угрожая продавцу продуктового магазина пистолетом, похитили 7 тысяч рублей.

По версии следствия, старший подозреваемый был организатором налета. Он дал сообщникам оружие, потребовав 50% наживы. Позже была установлена причастность мужчины к похищению у одного из местных жителей дорогостоящего телефона.

Троица находится под арестом.

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